Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Gol Pierozzi non era da annullare. Le telecamere non aiutano»

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha commentato il pirotecnico pareggio per 3-3 ottenuto in trasferta contro la Sampdoria, sottolineando l’importanza del punto conquistato in una partita dal doppio volto.

«È una partita che sicuramente è piaciuta. A me in certi frangenti è piaciuta molto, in altri meno, ma la squadra ha avuto una grande reazione. Spiace per quei 10 minuti nel secondo tempo dove abbiamo rimesso in gioco la Sampdoria. Il 3-1 poteva ammazzare un toro ma la squadra è rimasta in partita. Per come si è messa portiamo a casa un punto importante. Ora dobbiamo chiudere il cerchio», ha spiegato Inzaghi ai microfoni di TMW.

L’allenatore ha poi commentato la prestazione nel primo tempo: «Non siamo partiti bene perché la Sampdoria è una squadra forte e la classifica non c’entra nulla con la qualità che ha. Nel primo tempo non abbiamo subito niente, poi quando ha mollato la pressione abbiamo iniziato a giocare. Ci è stato annullato un gol, ma poi abbiamo segnato. Il secondo tempo era iniziato allo stesso modo, non mi dava la sensazione che avremmo preso gol. Abbiamo subito reti che una difesa come la nostra non dovrebbe prendere».

Riguardo alla classifica e al percorso della squadra, Inzaghi ha aggiunto: «Quando perdi da 12 partite non dobbiamo fermarci. Non ci dobbiamo accontentare, soprattutto giocando in uno stadio del genere. La Sampdoria ha acquistato giocatori forti e alla fine dobbiamo accettare il verdetto del campo: il risultato è giusto. Ora sabato nel nostro stadio dobbiamo tornare a vincere».

Infine, Inzaghi è tornato sulla polemica per il gol annullato al Palermo nel primo tempo: «Sono d’accordo con De Rossi: non è un gol da annullare. Conti va all’indietro, Bani è saltato col braccio e non può tenere il braccio aderente al corpo. L’arbitro ha visto che era un fallo di gioco. Le telecamere non aiutano e noi siamo sfortunati con queste situazioni. È chiaro che se fossimo andati all’intervallo sopra 2-0 sarebbe stato diverso».