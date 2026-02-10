Serie B: il Modena ferma il Venezia, Cesena sconfitto a Chiavari. La classifica aggiornata

La 24ª giornata di Serie B si chiude con verdetti importanti e qualche sorpresa, soprattutto in testa alla classifica. L’Entella centra una vittoria convincente contro il Cesena, imponendosi 3-1 grazie a una prestazione solida e concreta: dopo il vantaggio di Karic nel primo tempo, i liguri allungano nella ripresa con Cuppone e Tirelli, rendendo vano il tentativo di rimonta firmato da Cerri.

Successo di misura ma pesantissimo per il Padova, che supera la Carrarese 1-0 grazie alla rete di Lasagna nel primo tempo. Tre punti fondamentali per i biancoscudati, bravi a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Colpo esterno del Catanzaro sul campo del Pescara. I calabresi sbloccano il match con Iemmello e chiudono i conti nel finale con Alesi, confermandosi squadra solida e cinica, mentre per gli abruzzesi arriva un’altra battuta d’arresto.

Vittoria importante anche per la Reggiana, che piega il Mantova 1-0 grazie al gol lampo di Charlys dopo appena nove minuti. Gli emiliani difendono con ordine il vantaggio e portano a casa tre punti preziosi. Il risultato più clamoroso arriva però da Venezia, dove il Modena espugna il “Penzo” con un secco 2-0. I gol di Tonoloi e Beyuku, arrivati a distanza di pochi minuti nel primo tempo, gelano la capolista e rilanciano le ambizioni dei gialloblù.

Il Modena fa un “favore” al Palermo e rallenta il Venezia che resta a +5 dai rosanero. Monza e Frosinone, rispettivamente seconda e terza giocheranno domani.

Partite e risultati

Entella-Cesena 3-1

Padova-Carrarese 1-0

Pescara-Catanzaro 0-2

Reggiana-Mantova 1-0

Venezia-Modena 0-2

La classifica aggiornata

Venezia – 50

Monza – 47

Frosinone – 46

Palermo – 45

Catanzaro – 38

Modena – 37

Cesena – 37

Juve Stabia – 35

Carrarese – 30

Südtirol – 29

Padova – 29

Empoli – 28

Avellino – 28

Sampdoria – 26

Entella – 25

Reggiana – 24

Mantova – 23

Spezia – 21

Bari – 20

Pescara – 15