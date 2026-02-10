Serie B: il Modena ferma il Venezia, Cesena sconfitto a Chiavari. La classifica aggiornata
La 24ª giornata di Serie B si chiude con verdetti importanti e qualche sorpresa, soprattutto in testa alla classifica. L’Entella centra una vittoria convincente contro il Cesena, imponendosi 3-1 grazie a una prestazione solida e concreta: dopo il vantaggio di Karic nel primo tempo, i liguri allungano nella ripresa con Cuppone e Tirelli, rendendo vano il tentativo di rimonta firmato da Cerri.
Successo di misura ma pesantissimo per il Padova, che supera la Carrarese 1-0 grazie alla rete di Lasagna nel primo tempo. Tre punti fondamentali per i biancoscudati, bravi a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Colpo esterno del Catanzaro sul campo del Pescara. I calabresi sbloccano il match con Iemmello e chiudono i conti nel finale con Alesi, confermandosi squadra solida e cinica, mentre per gli abruzzesi arriva un’altra battuta d’arresto.
Vittoria importante anche per la Reggiana, che piega il Mantova 1-0 grazie al gol lampo di Charlys dopo appena nove minuti. Gli emiliani difendono con ordine il vantaggio e portano a casa tre punti preziosi. Il risultato più clamoroso arriva però da Venezia, dove il Modena espugna il “Penzo” con un secco 2-0. I gol di Tonoloi e Beyuku, arrivati a distanza di pochi minuti nel primo tempo, gelano la capolista e rilanciano le ambizioni dei gialloblù.
Il Modena fa un “favore” al Palermo e rallenta il Venezia che resta a +5 dai rosanero. Monza e Frosinone, rispettivamente seconda e terza giocheranno domani.
Partite e risultati
Entella-Cesena 3-1
Padova-Carrarese 1-0
Pescara-Catanzaro 0-2
Reggiana-Mantova 1-0
Venezia-Modena 0-2
La classifica aggiornata
Venezia – 50
Monza – 47
Frosinone – 46
Palermo – 45
Catanzaro – 38
Modena – 37
Cesena – 37
Juve Stabia – 35
Carrarese – 30
Südtirol – 29
Padova – 29
Empoli – 28
Avellino – 28
Sampdoria – 26
Entella – 25
Reggiana – 24
Mantova – 23
Spezia – 21
Bari – 20
Pescara – 15