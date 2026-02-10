Sampdoria-Palermo 3-3: gli highlights del match

La Sampdoria e il Palermo si dividono la posta in palio in una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena: al “Ferraris” finisce 3-3. Gara intensa e combattuta, con continui ribaltamenti di fronte e un Palermo capace di restare sempre in partita.

I rosanero trovano il pareggio decisivo nel recupero grazie a Ceccaroni, che di testa firma il gol del definitivo 3-3 su punizione di Palumbo. Un punto pesante per il Palermo, che sale a quota 45 in classifica e resta in scia delle prime posizioni, mentre per la Sampdoria resta il rammarico per una vittoria sfumata negli ultimi istanti.