Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Il Palermo strappa un pareggio pesantissimo in extremis a Genova contro la Sampdoria e resta pienamente in corsa per la vetta della Serie B. Un gol nel finale consente ai rosanero di salire a quota 45 punti.

Un punto che vale doppio se si guarda agli altri campi: il Venezia capolista, infatti, in questo momento è sotto nel match casalingo contro il Modena. Una situazione che rende ancora più significativo il risultato ottenuto dal Palermo, che si porta così a soli cinque punti dalla prima posizione, riaprendo scenari importanti nella lotta per la promozione diretta.

La rimonta maturata a Genova è il segnale di una squadra matura, capace di non arrendersi e di colpire anche nei momenti più complicati. Con il campionato ancora lungo e tanti scontri diretti all’orizzonte, il Palermo lancia un messaggio chiaro alle rivali: i rosanero ci sono e intendono giocarsi fino in fondo le proprie ambizioni.

Classifica parziale per i risultati in corso:

Venezia – 50

Monza – 47

Frosinone – 46

Palermo – 45

Catanzaro – 38

Modena – 37

Cesena – 37

Juve Stabia – 35

Carrarese – 30

Südtirol – 29

Padova – 29

Empoli – 28

Avellino – 28

Sampdoria – 26

Entella – 25

Reggiana – 24

Mantova – 23

Spezia – 21

Bari – 20

Pescara – 15

