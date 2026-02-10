Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata
Il Palermo strappa un pareggio pesantissimo in extremis a Genova contro la Sampdoria e resta pienamente in corsa per la vetta della Serie B. Un gol nel finale consente ai rosanero di salire a quota 45 punti.
Un punto che vale doppio se si guarda agli altri campi: il Venezia capolista, infatti, in questo momento è sotto nel match casalingo contro il Modena. Una situazione che rende ancora più significativo il risultato ottenuto dal Palermo, che si porta così a soli cinque punti dalla prima posizione, riaprendo scenari importanti nella lotta per la promozione diretta.
La rimonta maturata a Genova è il segnale di una squadra matura, capace di non arrendersi e di colpire anche nei momenti più complicati. Con il campionato ancora lungo e tanti scontri diretti all’orizzonte, il Palermo lancia un messaggio chiaro alle rivali: i rosanero ci sono e intendono giocarsi fino in fondo le proprie ambizioni.
Classifica parziale per i risultati in corso:
Venezia – 50
Monza – 47
Frosinone – 46
Palermo – 45
Catanzaro – 38
Modena – 37
Cesena – 37
Juve Stabia – 35
Carrarese – 30
Südtirol – 29
Padova – 29
Empoli – 28
Avellino – 28
Sampdoria – 26
Entella – 25
Reggiana – 24
Mantova – 23
Spezia – 21
Bari – 20
Pescara – 15