Sampdoria, botta e risposta su Brunori: Ordine punge Flachi, l’ex bomber replica

GENOVA – Il gol e l’assist di Brunori riaccendono il dibattito. A innescarlo è stato Franco Ordine, noto giornalista nazionale e opinionista di Telenord, con una provocazione diretta a Francesco Flachi.

Intervenendo in trasmissione, Ordine ha chiamato in causa l’ex attaccante blucerchiato con toni ironici ma pungenti: «Toc, scusate, avete per caso visto Francesco Flachi? (…) Volevo parlargli di Brunori. Ha fatto un gol straordinario. E poi un assist. Se l’è inventati lui, naturalmente».

Poi l’affondo sul concetto di attaccante di razza: «Per scoprire se uno è un attaccante di razza oppure no c’è un solo metodo: devi andare a vedere sull’almanacco Panini. Quando leggi 15 gol, 17 gol, 21 gol… non sbagli più».

Infine la stoccata conclusiva: «Ora questo però non assolve completamente Flachi (…) Ma scusate, ma lui è del mestiere?».

La replica di Flachi

Non si è fatta attendere la risposta del terzo capocannoniere di sempre nella storia della Sampdoria, che sempre a Telenord ha chiarito la propria posizione.

«Io mi auguro che Brunori abbia visto quello che ho detto e che si sia anche incazzato per quello che ho detto e che l’abbia motivato», ha spiegato Flachi.

E ancora: «Se poi domani mi fa gol, sono felicissimo. Se me ne fa dieci, sono felicissimo di più. Ma io sono felicissimo per la Sampdoria, sono felicissimo per lui».

L’ex bomber ha rivendicato il senso delle sue critiche: «Io mi incazzo quando i giocatori sono bravi. Mi arrabbio. Capito? Io sono contentissimo e spero che l’abbia motivato. Se si è arrabbiato perché gliel’ho detto io, allora vuol dire che ho raggiunto il mio scopo».

Infine la chiusura, netta: «Io non ho parlato male di lui. Anzi, l’ho detto perché lo considero un grande giocatore. A me il buonismo di questo calcio non piace e credo non faccia bene».

Il dibattito resta aperto, ma una cosa è certa: Brunori continua a far parlare, in campo e fuori.