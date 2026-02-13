Palermo-Entella, le probabili formazioni: Magnani avanti su Bereszynski, Guiu dal 1’

PALERMO – Ballottaggi aperti e rientri pesanti in vista della sfida contro l’Entella. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi soprattutto nel ruolo di braccetto destro, dove Magnani appare leggermente favorito su Bereszynski.

Nel 3-4-2-1 rosanero tornano nell’undici titolare Ceccaroni e Segre, due pedine fondamentali per equilibrio ed esperienza. Sulla trequarti, secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Johnsen resta in vantaggio su Le Douaron per affiancare Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

In porta spazio a Joronen, con la linea difensiva composta da Magnani, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Johnsen a supporto di Pohjanpalo, riferimento offensivo.

Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come le scelte di Inzaghi confermino la volontà di dare continuità all’assetto tattico, puntando su certezze e condizione fisica in un momento chiave della stagione. In panchina pronti Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Le Douaron, Vasic e Corona.

Sul fronte Entella, a Chiavari tornano a disposizione il trequartista Guiu e il centrocampista Dalla Vecchia. Come riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il primo dovrebbe partire titolare sulla trequarti accanto a Franzoni, alle spalle di Cuppone, già a segno tre volte dal suo arrivo in Liguria dal Cerignola.

Chiappella dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Colombi tra i pali, difesa formata da Parodi, Marconi e Alborghetti. A centrocampo Bariti, Karic, Squizzato e Di Mario, con Guiu e Franzoni a supporto di Cuppone. In panchina Del Frate, Sialulys, Nichetti, Dalla Vecchia, Benedetti, Mezzoni, Pilati, Tirelli, Stabile, Del Lungo, Debenedetti e Turicchia.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1):

Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Le Douaron, Vasic, Corona.

All.: Inzaghi.

Entella (3-4-2-1):

Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Bariti, Karic, Squizzato, Di Mario; Guiu, Franzoni; Cuppone.

A disp.: Del Frate, Sialulys, Nichetti, Dalla Vecchia, Benedetti, Mezzoni, Pilati, Tirelli, Stabile, Del Lungo, Debenedetti, Turicchia.

All.: Chiappella.