Corriere dello Sport: “Palermo, l’arma in più sono i piazzati: 11 gol da fermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

PALERMO – Il Palermo ha trovato nei calci piazzati una certezza tecnica e mentale. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sono già 11 le reti stagionali arrivate da sviluppi di palla inattiva, esclusi i rigori e includendo anche il gol di Peda a Udine in Coppa Italia. Un dato che certifica una specializzazione ormai consolidata.

La gara pareggiata a Genova contro la Sampdoria – ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – ha rappresentato l’ennesima conferma: l’autorete di Abildgaard e il 3-3 di Ceccaroni al 93’ sono figli di situazioni da fermo lavorate con precisione maniacale. Anche al “Ferraris” si è vista la pericolosità rosanero, come nell’azione culminata con il gol annullato a Pierozzi.

Punizioni, angoli, perfino rimesse laterali: il Palermo di Inzaghi dispone di più soluzioni. Secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il segreto sta nella cura dei dettagli dell’allenatore, unita alle qualità specifiche dell’organico. Le traiettorie di Palumbo e Ranocchia rappresentano un valore aggiunto, mentre i difensori sfruttano inserimenti e tempi d’attacco con crescente efficacia.

Ceccaroni si è confermato ancora decisivo in zona gol, ma il simbolo resta Bani. Il centrale, oggi capitano, incarna alla perfezione lo spirito della squadra. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il numero 13 non è stato acquistato per segnare, ma per alzare il livello della retroguardia e garantire affidabilità. Le 163 presenze in Serie A hanno pesato nella scelta di affidargli la fascia: esperienza, leadership e carisma lo hanno reso rapidamente un punto fermo dello scacchiere di Inzaghi.

Bani sa sganciarsi e colpire, come accaduto a Cesena a settembre con il destro dell’1-1. A Bari è mancata la freddezza sotto porta, ma il fiuto resta una qualità aggiuntiva, non la missione principale. La sua centralità è tecnica e caratteriale: guida la linea, alza il baricentro dell’attenzione, trasmette sicurezza.

Intanto, sul fronte mercato, a Torretta è stato presentato Rui Modesto, arrivato in extremis il 2 febbraio dall’Udinese. Esterno di 26 anni, portoghese naturalizzato angolano, può giocare su entrambe le corsie. «Scendo di categoria ma Palermo non è un passo indietro. Qui c’è tutto per lavorare bene e crescere. È un grande club e per me è una sfida importante», ha dichiarato. Attualmente fermo per un problema muscolare, ha aggiunto: «Non so la data precisa del rientro. Sto molto meglio e lavoro ogni giorno per tornare al più presto».

Il Palermo continua così a costruire la propria identità anche sui dettagli. E nelle partite bloccate, i dettagli spesso fanno la differenza.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (93) magnani

Palermo-Entella, le probabili formazioni: Magnani avanti su Bereszynski, Guiu dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (98) campi allenamento

Palermo, seduta pomeridiana verso la Virtus Entella: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Palermo, Inzaghi presenta l’Entella: venerdì conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (29) ceccaroni Pezzuto

Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.32

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 084855

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (101)

Giornale di Sicilia: “È rosanero la serie utile più lunga”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (93) magnani

Palermo-Entella, le probabili formazioni: Magnani avanti su Bereszynski, Guiu dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, l’arma in più sono i piazzati: 11 gol da fermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
file10 (14)

Arbitri, Rosetti: «Meno interventi del VAR, torniamo ai principi originari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file9 (17)

Juve Stabia, Abate verso l’Empoli: «Continuiamo a lavorare da squadra operaia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file8 (25)

Italia, Bonucci: «Girone Nations League difficile, ma vogliamo arrivare lontano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026