Repubblica: “Passione Palermo. Contro l’Entella ancora un pienone”

PALERMO – C’è un numero che racconta più di ogni analisi tecnica l’attesa che si respira in città: quasi 22 mila biglietti già staccati per la sfida della venticinquesima giornata contro la Virtus Entella. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il dato è destinato a crescere e fotografa la fame di successo di un’intera piazza.

Il “Renzo Barbera” si prepara all’ennesimo pienone, confermandosi cuore pulsante del tifo rosanero. Non c’è maltempo né previsione meteo capace di frenare l’entusiasmo. L’obiettivo è chiaro: inseguire il tredicesimo risultato utile consecutivo e centrare la settima vittoria di fila tra le mura amiche, un traguardo che proietterebbe i rosanero ancora più in alto.

Alessandro Geraci su Repubblica Palermo sottolinea come il superamento quota ventimila prima del fischio d’inizio sia ormai un’abitudine in una categoria che spesso fatica a riempire gli stadi. Un segnale forte, che conferma il trend dell’ultimo match interno vinto 3-2 contro l’Empoli dell’ex Dionisi, quando i tagliandi venduti furono 24.975.

Ma il primato stagionale resta quello della gara d’andata contro il Modena: 32.922 spettatori. Numeri da capogiro, superiori anche alle sfide con Bari (32.363), Frosinone (32.181) e Reggiana (30.868). Tutte oltre quota trentamila. Dati che, come evidenzia ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, certificano un legame profondo tra squadra e città.

A trascinare la folla è stato l’arrivo di Inzaghi, ma anche l’impatto devastante di Joel Pohjanpalo, capocannoniere del torneo con 15 reti. Il finlandese è diventato in pochi mesi un idolo, simbolo di una squadra che ha riacceso l’entusiasmo.

Per la Virtus Entella l’impatto con il Barbera sarà quello di chi entra in un’arena carica di elettricità. I ventiduemila e oltre – destinati ad aumentare – non saranno semplici spettatori, ma parte attiva di un rito collettivo. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo descrive una media stagionale che parla chiaro: mentre altrove il calcio si guarda dal divano, a Palermo si sceglie lo stadio, il boato della Nord, il brivido che accompagna l’uscita dal tunnel.

Oggi Inzaghi parlerà in conferenza stampa. Qualche modifica rispetto all’undici visto a Genova contro la Sampdoria è possibile. Ma, al di là degli interpreti, ciò che pesa davvero è la spinta del Barbera. Un patto d’acciaio tra squadra e tifosi che continua a fare la differenza.