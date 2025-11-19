Sampdoria, il club si ribella alle accuse: “Bilancio certificato e regolare”

Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria si è indignata per la tesi secondo cui il bilancio 2024 del club sarebbe stato «aggiustato» e non certificato dal punto di vista contabile, ma solo da quello legale.

Una ricostruzione definita falsa dal club blucerchiato, che – sempre secondo Il Secolo XIX – ha deciso di reagire passando al contrattacco. La società sta infatti valutando azioni giudiziarie per tutelare la propria immagine e il proprio operato.

La Samp ritiene che si tratti di una campagna diffamatoria, costruita per gettare discredito sulla gestione societaria, alimentare la contestazione dei tifosi e creare sospetti in FIGC e Lega B.

La verifica indipendente: BDO certifica il bilancio

La Sampdoria aveva affidato la revisione del bilancio 2024 a una società indipendente. Come ricorda Il Secolo XIX, la BDO – una delle maggiori società internazionali di revisione – nella relazione finale ha certificato che:

«Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità con le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione».

Una posizione chiara, che – sottolinea ancora Il Secolo XIX – smonta alla radice le ipotesi circolate sul presunto “aggiustamento” dei conti.