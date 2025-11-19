Serie BKT: tutte le designazioni della 13ª giornata

La Lega Serie BKT ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 13ª giornata, che si aprirà venerdì 21 novembre con Catanzaro–Pescara e si concluderà lunedì 24 con Sampdoria–Juve Stabia.

Ecco tutte le squadre arbitrali impegnate nel turno, con particolare attenzione a Virtus Entella–Palermo, match di primo piano per la classifica e per il percorso dei rosanero.

Venerdì 21 novembre

CATANZARO – PESCARA (h. 20:30)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Cipressa – Cavallina

IV Uomo: Rispoli

VAR: Ghersini

AVAR: Camplone

Sabato 22 novembre – ore 15:00

AVELLINO – EMPOLI

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Preti – El Filali

IV Uomo: Ubaldi

VAR: Giua (on-site Stadio Partenio, Avellino)

AVAR: Del Giovane (on-site Stadio Partenio, Avellino)

CARRARESE – REGGIANA

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Bindoni – Bitonti

IV Uomo: Tremolada

VAR: Santoro

AVAR: Prenna

FOCUS MATCH: VIRTUS ENTELLA – PALERMO (h. 15:00)

Dirige Collu: Mazzoleni al VAR sul posto

Una delle sfide più attese della giornata si gioca al Comunale di Chiavari, dove il Palermo affronta l’Entella in un match dal peso specifico altissimo.

Designazione completa:

Arbitro: Collu

Assistenti: Catallo – Emmanuele

IV Uomo: Turrini

VAR: Mazzoleni (on-site allo Stadio Comunale di Chiavari)

AVAR: Ferrieri Caputi (on-site allo Stadio Comunale di Chiavari)

Scelta importante quella della presenza “on-site” della sala VAR, che sottolinea la rilevanza della gara e garantisce massimo supporto tecnologico in una partita che potrebbe incidere sensibilmente sulla corsa del Palermo.

Sabato 22 novembre – ore 17:15

PADOVA – VENEZIA

Arbitro: Maresca

Assistenti: Cortese – Santarossa

IV Uomo: Calzavara

VAR: Maggioni (on-site Stadio Euganeo)

AVAR: Paganessi (on-site Stadio Euganeo)

Sabato 22 novembre – ore 19:30

BARI – FROSINONE

Arbitro: Perri

Assistenti: Mondin – Miniutti

IV Uomo: Allegretta

VAR: Marini

AVAR: Di Vuolo

Domenica 23 novembre – ore 15:00

MANTOVA – SPEZIA

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Niedda – Votta

IV Uomo: Gasperotti

VAR: Volpi

AVAR: Marini

MODENA – SÜDTIROL

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Imperiale – Giuggioli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Rutella

AVAR: Fabbri

Domenica 23 novembre – ore 17:15

MONZA – CESENA

Arbitro: Mucera

Assistenti: Fontani – Colaianni

IV Uomo: Restaldo

VAR: Nasca

AVAR: Cosso

Lunedì 24 novembre – ore 20:30

SAMPDORIA – JUVE STABIA

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Ricci – Ceolin

IV Uomo: Zoppi

VAR: Baroni

AVAR: Pezzuto