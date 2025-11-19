Serie BKT: tutte le designazioni della 13ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

La Lega Serie BKT ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 13ª giornata, che si aprirà venerdì 21 novembre con Catanzaro–Pescara e si concluderà lunedì 24 con Sampdoria–Juve Stabia.
Ecco tutte le squadre arbitrali impegnate nel turno, con particolare attenzione a Virtus Entella–Palermo, match di primo piano per la classifica e per il percorso dei rosanero.

Venerdì 21 novembre
CATANZARO – PESCARA (h. 20:30)

Arbitro: Massimi
Assistenti: Cipressa – Cavallina
IV Uomo: Rispoli
VAR: Ghersini
AVAR: Camplone

Sabato 22 novembre – ore 15:00
AVELLINO – EMPOLI

Arbitro: Fourneau
Assistenti: Preti – El Filali
IV Uomo: Ubaldi
VAR: Giua (on-site Stadio Partenio, Avellino)
AVAR: Del Giovane (on-site Stadio Partenio, Avellino)

CARRARESE – REGGIANA

Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Bindoni – Bitonti
IV Uomo: Tremolada
VAR: Santoro
AVAR: Prenna

FOCUS MATCH: VIRTUS ENTELLA – PALERMO (h. 15:00)
Dirige Collu: Mazzoleni al VAR sul posto

Una delle sfide più attese della giornata si gioca al Comunale di Chiavari, dove il Palermo affronta l’Entella in un match dal peso specifico altissimo.

Designazione completa:

Arbitro: Collu

Assistenti: Catallo – Emmanuele

IV Uomo: Turrini

VAR: Mazzoleni (on-site allo Stadio Comunale di Chiavari)

AVAR: Ferrieri Caputi (on-site allo Stadio Comunale di Chiavari)

Scelta importante quella della presenza “on-site” della sala VAR, che sottolinea la rilevanza della gara e garantisce massimo supporto tecnologico in una partita che potrebbe incidere sensibilmente sulla corsa del Palermo.

Sabato 22 novembre – ore 17:15
PADOVA – VENEZIA

Arbitro: Maresca
Assistenti: Cortese – Santarossa
IV Uomo: Calzavara
VAR: Maggioni (on-site Stadio Euganeo)
AVAR: Paganessi (on-site Stadio Euganeo)

Sabato 22 novembre – ore 19:30
BARI – FROSINONE

Arbitro: Perri
Assistenti: Mondin – Miniutti
IV Uomo: Allegretta
VAR: Marini
AVAR: Di Vuolo

Domenica 23 novembre – ore 15:00
MANTOVA – SPEZIA

Arbitro: Dionisi
Assistenti: Niedda – Votta
IV Uomo: Gasperotti
VAR: Volpi
AVAR: Marini

MODENA – SÜDTIROL

Arbitro: Zanotti
Assistenti: Imperiale – Giuggioli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Rutella
AVAR: Fabbri

Domenica 23 novembre – ore 17:15
MONZA – CESENA

Arbitro: Mucera
Assistenti: Fontani – Colaianni
IV Uomo: Restaldo
VAR: Nasca
AVAR: Cosso

Lunedì 24 novembre – ore 20:30
SAMPDORIA – JUVE STABIA

Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ricci – Ceolin
IV Uomo: Zoppi
VAR: Baroni
AVAR: Pezzuto

