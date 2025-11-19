Serie BKT: tutte le designazioni della 13ª giornata
La Lega Serie BKT ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 13ª giornata, che si aprirà venerdì 21 novembre con Catanzaro–Pescara e si concluderà lunedì 24 con Sampdoria–Juve Stabia.
Ecco tutte le squadre arbitrali impegnate nel turno, con particolare attenzione a Virtus Entella–Palermo, match di primo piano per la classifica e per il percorso dei rosanero.
Venerdì 21 novembre
CATANZARO – PESCARA (h. 20:30)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Cipressa – Cavallina
IV Uomo: Rispoli
VAR: Ghersini
AVAR: Camplone
Sabato 22 novembre – ore 15:00
AVELLINO – EMPOLI
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Preti – El Filali
IV Uomo: Ubaldi
VAR: Giua (on-site Stadio Partenio, Avellino)
AVAR: Del Giovane (on-site Stadio Partenio, Avellino)
CARRARESE – REGGIANA
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Bindoni – Bitonti
IV Uomo: Tremolada
VAR: Santoro
AVAR: Prenna
FOCUS MATCH: VIRTUS ENTELLA – PALERMO (h. 15:00)
Dirige Collu: Mazzoleni al VAR sul posto
Una delle sfide più attese della giornata si gioca al Comunale di Chiavari, dove il Palermo affronta l’Entella in un match dal peso specifico altissimo.
Designazione completa:
Arbitro: Collu
Assistenti: Catallo – Emmanuele
IV Uomo: Turrini
VAR: Mazzoleni (on-site allo Stadio Comunale di Chiavari)
AVAR: Ferrieri Caputi (on-site allo Stadio Comunale di Chiavari)
Scelta importante quella della presenza “on-site” della sala VAR, che sottolinea la rilevanza della gara e garantisce massimo supporto tecnologico in una partita che potrebbe incidere sensibilmente sulla corsa del Palermo.
Sabato 22 novembre – ore 17:15
PADOVA – VENEZIA
Arbitro: Maresca
Assistenti: Cortese – Santarossa
IV Uomo: Calzavara
VAR: Maggioni (on-site Stadio Euganeo)
AVAR: Paganessi (on-site Stadio Euganeo)
Sabato 22 novembre – ore 19:30
BARI – FROSINONE
Arbitro: Perri
Assistenti: Mondin – Miniutti
IV Uomo: Allegretta
VAR: Marini
AVAR: Di Vuolo
Domenica 23 novembre – ore 15:00
MANTOVA – SPEZIA
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Niedda – Votta
IV Uomo: Gasperotti
VAR: Volpi
AVAR: Marini
MODENA – SÜDTIROL
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Imperiale – Giuggioli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Rutella
AVAR: Fabbri
Domenica 23 novembre – ore 17:15
MONZA – CESENA
Arbitro: Mucera
Assistenti: Fontani – Colaianni
IV Uomo: Restaldo
VAR: Nasca
AVAR: Cosso
Lunedì 24 novembre – ore 20:30
SAMPDORIA – JUVE STABIA
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ricci – Ceolin
IV Uomo: Zoppi
VAR: Baroni
AVAR: Pezzuto