Palermo, report allenamento: prosegue la preparazione per la Virtus Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Il Palermo ha svolto oggi a Torretta un’altra sessione di allenamento sotto la guida di Filippo Inzaghi, in vista della prossima sfida esterna contro la Virtus Entella. La seduta è iniziata con un riscaldamento fisico e tecnico, seguito da un’esercitazione sulla tattica difensiva. A chiudere l’allenamento, un focus sui cross e le conclusioni in porta. L’obiettivo dei rosanero è arrivare pronti all’imminente impegno di campionato.

