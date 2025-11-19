Diego Lopez: «Uno come Cellino manca al calcio italiano, ha ancora fame»

In un’intervista a TMW, Diego Lopez, ex capitano del Cagliari ed ex allenatore del Brescia, ha espresso il suo parere su Massimo Cellino, uno degli uomini più discussi del calcio italiano. «È strano non vederlo all’opera, davvero. È un personaggio che manca al calcio italiano», ha dichiarato Lopez, riflettendo sull’assenza dell’imprenditore sardo dal panorama calcistico.

Lopez ha aggiunto che, nonostante l’assenza di Cellino, non esclude un suo ritorno: «Tornerà? È una vecchia volpe, bisogna aspettarsi di tutto. Secondo me ha ancora voglia di calcio». Le parole di Lopez, che hanno suscitato inevitabili discussioni, indicano un parere positivo sull’eventuale ritorno di Cellino, che per molti rappresenta una figura iconica e controcorrente nel mondo del calcio.