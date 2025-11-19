Diego Lopez: «Uno come Cellino manca al calcio italiano, ha ancora fame»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

BRESCIA, ITALY - FEBRUARY 09: Brescia Calcio head coach Diego Lopez looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Udinese Calcio at Stadio Mario Rigamonti on February 9, 2020 in Brescia, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

In un’intervista a TMW, Diego Lopez, ex capitano del Cagliari ed ex allenatore del Brescia, ha espresso il suo parere su Massimo Cellino, uno degli uomini più discussi del calcio italiano. «È strano non vederlo all’opera, davvero. È un personaggio che manca al calcio italiano», ha dichiarato Lopez, riflettendo sull’assenza dell’imprenditore sardo dal panorama calcistico.

Lopez ha aggiunto che, nonostante l’assenza di Cellino, non esclude un suo ritorno: «Tornerà? È una vecchia volpe, bisogna aspettarsi di tutto. Secondo me ha ancora voglia di calcio». Le parole di Lopez, che hanno suscitato inevitabili discussioni, indicano un parere positivo sull’eventuale ritorno di Cellino, che per molti rappresenta una figura iconica e controcorrente nel mondo del calcio.

Ultimissime

Angelozzi: «Bari in difficoltà, non me ne capacito. Il Frosinone…»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Pagliuca: «La Sampdoria non merita questa classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Venezia, trasferta a Padova vietata ai tifosi lagunari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Il Palermo FC partner del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025