Sampdoria, fatta per Esposito e Begic

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Inizio di sessione di calciomercato scoppiettante per la Sampdoria. I blucerchiati hanno infatti messo a segno pesante doppio colpo, con l’arrivo di due pezzi da 90 per il campionato di Serie B.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero ormai chiuso le trattative per portare a Genova Salvatore Esposito, che  lascerà lo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro, e l’ala del Parma, Tjas Begic

