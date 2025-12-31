Sampdoria, fatta per Esposito e Begic
Inizio di sessione di calciomercato scoppiettante per la Sampdoria. I blucerchiati hanno infatti messo a segno pesante doppio colpo, con l’arrivo di due pezzi da 90 per il campionato di Serie B.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero ormai chiuso le trattative per portare a Genova Salvatore Esposito, che lascerà lo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro, e l’ala del Parma, Tjas Begic