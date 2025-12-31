Di Marzio: “Sampdoria, ai dettagli la trattativa per Brunori”
È ormai arrivata al capolinea l’avventura di Matteo Brunori con la maglia del Palermo. Dopo settimane di trattative tra i rosanero e la Sampdoria, manca ormai poco al trasferimento ufficiale dell’italo-brasiliano in blucerchiato.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la trattativa tra le parti è ormai agli ultimi dettagli, si aspetta soltanto l’ok finale da parte del club rosanero, con Brunori che sembra ormai pronto a questa nuova avventura.