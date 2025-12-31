Bari, tentativo per Pedro Mendes

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

In vista dell’apertura del calciomercato invernale, il Bari è alla ricerca di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Vivarini. Per farlo, si tenta uno sgambetto ad una diretta concorrente.

Infatti, secondo quanto riportato da “La Gazzetta di Modena”, i galletti avrebbero aperto i contatti per Pedro Mendes, in uscita dal Modena. Sull’attaccante anche lo Spezia che, forte dell’accordo con l’entourage del giocatore, attende una risposta definitiva.

