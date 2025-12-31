Juve Stabia, interesse per due giovani promesse

Si muove sul mercato la Juve Stabia, in cerca di rinforzi da mettere a disposizione di mister Abate. Infatti, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, le vespe avrebbero mostrato interesse per due giovani profili.

Il primo è quello di Kevin Zaroli, classe 2005 attualmente in prestito al Monza dal Milan e che ha trovato poco minutaggio in questo inizio di stagione. Il secondo è quello di Matheus Luz Priveato Dos Santos, brasiliano classe 2005 in forze al Saluzzo in Serie D.