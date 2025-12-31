Cesena, contatti con la Cremonese per Valoti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Continua ad essere molto operativo in questa prima fase di calciomercato invernale il Cesena, che si sta muovendo per mettere a disposizione di mister Mignani rinforzi per la seconda metà di stagione.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i romagnoli starebbero intensificando i contatti con la Cremonese per portare in bianconero il centrocampista dei grigiorossi, Mattia Valoti. Sul classe 93 anche lo Spezia, al momento in svantaggio sul Cesena.

Ultimissime

Sampdoria, fatta per Esposito e Begic

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Di Marzio: “Sampdoria, ai dettagli la trattativa per Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Bari, tentativo per Pedro Mendes

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Juve Stabia, interesse per due giovani promesse

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Cesena, contatti con la Cremonese per Valoti

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025