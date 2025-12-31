Cesena, contatti con la Cremonese per Valoti
Continua ad essere molto operativo in questa prima fase di calciomercato invernale il Cesena, che si sta muovendo per mettere a disposizione di mister Mignani rinforzi per la seconda metà di stagione.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i romagnoli starebbero intensificando i contatti con la Cremonese per portare in bianconero il centrocampista dei grigiorossi, Mattia Valoti. Sul classe 93 anche lo Spezia, al momento in svantaggio sul Cesena.