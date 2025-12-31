Spezia, per l’attacco si punta Stabile della Vis Pesaro

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Continua a muoversi sul mercato lo Spezia, che vuole mettere a disposizione di mister Donadoni un importante rinforzo per l’attacco in vista della seconda metà di stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da “La Nazione”, uno dei nomi caldi per l’attacco dei bianconeri è quello di Pio Stabile: centravanti classe 2004 in forza alla Vis Pesaro, che si è messo in mostra in questo inizio di stagione e sembra essere pronto per il salto di categoria

Ultimissime

Sampdoria, fatta per Esposito e Begic

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Di Marzio: “Sampdoria, ai dettagli la trattativa per Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Bari, tentativo per Pedro Mendes

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Juve Stabia, interesse per due giovani promesse

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Cesena, contatti con la Cremonese per Valoti

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025