Spezia, per l’attacco si punta Stabile della Vis Pesaro

Continua a muoversi sul mercato lo Spezia, che vuole mettere a disposizione di mister Donadoni un importante rinforzo per l’attacco in vista della seconda metà di stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da “La Nazione”, uno dei nomi caldi per l’attacco dei bianconeri è quello di Pio Stabile: centravanti classe 2004 in forza alla Vis Pesaro, che si è messo in mostra in questo inizio di stagione e sembra essere pronto per il salto di categoria