Sampdoria, esplode la rabbia dei tifosi: dura contestazione dopo il ko col Frosinone

Clima pesantissimo al “Ferraris” dopo la netta sconfitta per 0-3 subita dalla Sampdoria contro il Frosinone. Un risultato che avvicina pericolosamente i blucerchiati alla retrocessione in Serie C e che ha fatto esplodere la rabbia della tifoseria.

Come riportato anche da “Telenord.it”, i sostenitori doriani hanno sostenuto la squadra per tutta la durata del match, ma dopo il terzo gol subito dai ciociari, in molti hanno voltato simbolicamente le spalle al campo, manifestando il loro dissenso.

Il momento più teso è arrivato al triplice fischio, quando alcuni giocatori si sono avvicinati alla Gradinata Sud per provare a scusarsi. Il tentativo è stato respinto con decisione: dalla curva sono stati lanciati bengala da segnalazione nautica in direzione del campo, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per riportare la calma.