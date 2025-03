Sampdoria-Frosinone, Bianco: «Salvezza vicina, ma non ancora fatta»

Con una prestazione autoritaria, il Frosinone espugna il “Ferraris” infliggendo un netto 3-0 a una Sampdoria in piena crisi, e fa un passo forse decisivo verso la salvezza. Un successo importante che certifica il grande lavoro svolto da Paolo Bianco, protagonista di una vera e propria rinascita tecnica e mentale da quando è arrivato sulla panchina gialloblù.

Nel post gara, l’allenatore ha però frenato gli entusiasmi: «Vittoria costruita con il lavoro e la mentalità giusta, ma non possiamo ancora dire di essere salvi. Al mio primo incontro con il direttore Angelozzi dissi che ero felice di allenare questa squadra perché ha calciatori di qualità, capaci anche di arrivare in Serie A».

Guardando avanti, Bianco individua l’obiettivo: «Sabato ci aspetta un altro scontro diretto fondamentale contro il Cosenza. Da qui alla fine servono ancora 7-8 punti per la salvezza: dobbiamo conquistarli il prima possibile».

Il tecnico ha poi speso parole importanti per tutto il gruppo: «Oggi ho lasciato a casa Lusuardi solo per motivi fisici. È sempre difficile fare certe scelte, ma sono contento della disponibilità dei ragazzi. Chi entra è sempre determinante, come oggi. Ho voluto convocare anche Szyminski perché da quando sono arrivato si allena da professionista esemplare, come se giocasse ogni domenica».