Sampdoria-Frosinone, Accardi conferma Semplici: «Siamo tutti responsabili. Abbiamo l’obbligo morale di salvarci»

Dopo la pesantissima sconfitta interna contro il Frosinone, che ha fatto esplodere la contestazione al “Ferraris”, la Sampdoria sceglie la strada della continuità. Il direttore sportivo Pietro Accardi, al termine di un lungo vertice con i vertici societari – tra cui il presidente Matteo Manfredi, Alessandro Messina e Nathan Walker – ha confermato la fiducia a Leonardo Semplici, dichiarando che il tecnico non è il solo responsabile del momento difficile.

Di seguito le parole del ds riportate da Telenord.it:

«Abbiamo deciso di andare avanti con Semplici – ha spiegato Accardi – perché la squadra lo segue, lo vediamo ogni giorno. Nonostante la brutta figura di oggi, lui ha ancora il controllo del gruppo. Siamo consapevoli della gravità della situazione, ma non è finita: abbiamo l’obbligo di salvare la Sampdoria. Nessuno di noi si tira indietro, la responsabilità è collettiva. A fine stagione tireremo le somme, ma oggi dobbiamo solo lottare».

Accardi ha poi aggiunto: «Proviamo vergogna per quanto accaduto, ma proprio per questo dobbiamo reagire. Servono uomini veri, non solo giocatori».

Accanto a lui, anche l’allenatore Leonardo Semplici ha preso la parola con lucidità e fermezza: «Brutta prestazione è dire poco. Chiediamo scusa ai tifosi, oggi è mancato tutto. È stata una gara che non mi aspettavo e che considero irripetibile. Se non reggi la pressione, devi cambiare mestiere. So che la squadra ha delle qualità e possiamo farcela. Siamo qui a metterci la faccia perché crediamo ancora nella salvezza».