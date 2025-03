Serie B: pari in rimonta per la Cremonese, contro il Cittadella finisce 2-2. La classifica aggiornata

Finisce 2-2 allo Zini tra Cremonese e Cittadella al termine di una partita ricca di emozioni, colpi di scena e un secondo tempo infuocato. Il Cittadella va avanti di due reti ma subisce la rimonta della squadra di Stroppa, che salva almeno un punto grazie a una grande reazione.

La gara si sblocca al 38’ con Okwonkwo, bravo a capitalizzare un pallone vagante in area con un mancino preciso. In avvio di ripresa, dopo appena 15 secondi, il Cittadella trova anche il raddoppio con Rabbi, lesto a ribadire in rete una palla sfuggita a Okwonkwo. La Cremonese sembra stordita, ma trova le forze per reagire.

Al 73’ Valoti accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner, sfruttando una respinta corta di Kastrati. Appena due minuti dopo, al 75’, Pickel firma il 2-2 dopo un pasticcio difensivo del Cittadella: Johnsen ruba palla al portiere e serve il compagno a porta vuota.

Nel finale la Cremonese prova a completare la rimonta, ma senza successo. Un punto a testa che lascia l’amaro in bocca al Cittadella, avanti di due gol, e che conferma il carattere dei grigiorossi, capaci di restare in partita anche nei momenti più difficili.

Classifica Serie B

Sassuolo – 69

Pisa – 63

Spezia – 55

Cremonese – 49

Catanzaro – 46

Juve Stabia – 43

Cesena – 42

Bari – 40

Palermo – 39

Modena – 38

Frosinone – 36

Brescia – 34

Südtirol – 34

Cittadella – 34

Mantova – 33

Carrarese – 33

Reggiana – 32

Sampdoria – 32

Salernitana – 30

Cosenza – 25