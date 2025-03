Cosenza: si valuta il clamoroso ritorno di Alvini dopo la sconfitta contro il Pisa

Il Cosenza valuta una mossa clamorosa per cercare di risollevare una stagione che rischia seriamente di chiudersi con la retrocessione in Serie C. Come riportato da Cosenzachannel, dopo il pesante 0-3 casalingo contro il Pisa, il presidente Eugenio Guarascio starebbe riflettendo sul possibile ritorno di Massimiliano Alvini alla guida tecnica della squadra.

Alvini, esonerato lo scorso 26 febbraio proprio dopo un altro 0-3 – quello incassato al “San Vito-Marulla” contro il Palermo – è ancora sotto contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2026. A distanza di poco più di un mese dal suo addio, la sua posizione torna prepotentemente d’attualità.

La situazione in classifica è drammatica: il Cosenza è ultimo con 25 punti, a 7 lunghezze dai playout, quando mancano solo 7 giornate al termine del campionato. Dopo l’esonero di Alvini, l’accoppiata Belmonte-Tortelli ha raccolto appena 4 punti in 4 partite, incassando però due pesantissimi rovesci nelle ultime due uscite (4-0 a Catanzaro e il già citato 0-3 con il Pisa).