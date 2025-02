Sampdoria, Depaoli torna sull’espulsione: “Un capitano deve dare l’esempio, non lo sono stato”

Espulsione decisiva contro il Sudtirol. Depaoli ha lasciato i blucerchiati in nove nell’ultima gara contro gli altoatesini sabato e, attraverso Instagram, ha chiesto scusa ai tifosi per l’eccesso di nervosismo avuto con Molina:

“Chiedo scusa ai miei compagni, ai tifosi e alla società per quanto successo ieri. Un capitano deve essere d’esempio e io ieri non lo sono stato, il nervosismo ha preso il sopravvento e non l’ho saputo gestire. Lavorerò ancora di più per migliorare e dare tutto per questi colori! Sempre forza Samp”.