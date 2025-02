Parte la Palermo Masterclass: lunedì 24 febbraio la presentazione

Parte la Palermo Masterclass. Mediante un comunicato sulla pagina ufficiale di Conference_403, vengono spiegati i dettagli per prenderne parte: lunedì 24 febbraio ore 11.00 la presentazione ufficiale. La nota:

“Un’opportunità unica pensata per chi ha voglia di entrare a far parte del mondo del calcio. La Palermo Masterclass a cura di Conference403 ( riservata agli associati ) punta a formare figure nel calcio e dare loro opportunità professionali. Tra i docenti il Direttore Sportivo Fabio Lupo, ex tra le altre di Palermo, Sampdoria, Torino e Bellinzona. Ma non solo: tra le varie figure che faranno da docenti alla Palermo Masterclass procuratori sportivi, responsabili scouting, responsabili sanitari, avvocati e molto altro. Con la possibilità, al termine della Masterclass che durerà tre mesi dal 24 marzo al 24 giugno nei locali de La Braciera in Villa, di sostenere stage presso agenzie di procuratori e società di calcio”.

“La presentazione della Palermo Masterclass si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 11 nei locali del Cafe Bellini, di Piazza Bellini 6, con il patrocinio dell’Associazione Universitaria Futura Giurisprudenza. Interverrà il Direttore Sportivo Fabio Lupo con Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, l’Avvocato Alberto Rausa e l’agente Beppe Accardi”.