Sampdoria, De Luca: «Ho grande voglia di aiutare la squadra, ci aspettano due finali»

Manuel De Luca attaccante in forza alla Sampdoria, nell’ultimo turno di campionato contro il Lecco è tornato al gol. De Luca ha parlato di questo ai canali ufficiali del club, ribadendo tutta la sua determinazione anche alla luce delle ultime due gare di campionato del club, fondamentali per il percorso della squadra.

«Le sensazioni che provo dopo ogni gol sono sempre belle, ma era fondamentale vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo play off. Nelle ultime due settimane ho sofferto molto per non aver potuto aiutare la squadra, mentre oggi sono molto soddisfatto di essere stato utile alla causa e di aver contribuito alla vittoria. Ho grande voglia e sono molto contento delle mie prestazioni nell’ultimo periodo. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata nonostante il Lecco fosse matematicamente retrocesso e abbiamo affrontato la gara nel modo giusto. Ora ci aspettano due finali e cercheremo di prepararle al meglio. I tifosi ci seguono sempre numerosi anche in trasferta e ci danno una spinta in più».