Cremonese: il patron Arvedi crea una newco per investire in altri settori

Giovanni Arvedi, patron della Cremonese, è pronto a espandere le attività del gruppo siderurgico. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza, Finarvedi, ha eliminato a dicembre la controllata FinFly, fondendola nella capogruppo dando vita così a una nuova, sempre partecipata al 100%, dal nome Investimenti Industriali Italiani.

Si tratta di una Srl al momento inattiva, ma che ha lo scopo di arricchire le attività del complesso gruppo. Si occuperà anche della produzione meccanica, elettromeccanica, elettronica, chimica, gomme e materie plastiche, in più, la stessa newco potrà a sua volta acquisire quote in aziende che operano non solo nel mercato siderurgico, ma anche in quello metallurgico più in generale ed energetico. Arvedi è in attesa dell’accordo con Regione Lombardia e Mise che metterà a disposizione del sito produttivo 1 miliardo di euro, di cui 230 milioni provenienti dal governo.