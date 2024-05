Bari, Maiello: « Ce la stiamo mettendo tutta per salvarci. Infortunio? Sono in ripresa»

Raffaele Maiello, centrocampista del Bari, si è espresso ai microfoni di RadioBari per parlare della sua carriera e sul momento delicatissimo in casa del club pugliese.

«L’amore dei tifosi per la città e la maglia, che ci hanno trasmesso anche quest’anno, è grandissimo. Chiedo in vista di questo finale di stagione di stare tutti insieme, in un modo o nell’altro ce la dobbiamo fare. Ce la stiamo mettendo per salvarci, ma abbiamo bisogno della nostra gente. Infortunio? Sono in ripresa».