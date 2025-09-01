Sampdoria, colpo Barak e assalto a Belotti: ore caldissime di mercato

La Sampdoria piazza il colpo a sorpresa nell’ultima giornata di mercato: secondo quanto riportato da Primocanale, è in chiusura l’accordo con la Fiorentina per Antonin Barak, trequartista ceco di 30 anni con esperienze in Serie A a Udinese, Lecce e Verona. Nell’ultima stagione il giocatore ha militato nel Kasimpasa, in Turchia, dove ha collezionato 22 presenze e 2 gol. Un innesto di qualità che, sottolinea Primocanale, può dare nuova linfa al 4-3-3 su cui Donati sta lavorando non senza difficoltà, dopo due sconfitte nelle prime due giornate.

Non solo Barak. La Sampdoria sta accelerando anche per Andrea Belotti, 31 anni, in uscita dal Como. L’operazione, come rimarca Primocanale, ruota attorno alla gestione dell’ingaggio del giocatore (2,7 milioni di euro): si lavora per la formula del prestito. Sempre in attacco resta viva anche la pista Giuseppe Caso, 26 anni, al momento non centrale nel progetto del Modena.

Secondo Primocanale, non è escluso che possano arrivare entrambi, Belotti e Caso, per rinforzare un reparto offensivo che fin qui ha mostrato grandi limiti. Sul fronte uscite, invece, resta freddo l’interesse del Pescara per Massimo Coda, con la Samp non intenzionata a cedere il bomber campano.

In difesa, intanto, è stato definito l’arrivo del bosniaco Demin Hadzicadunic, 27 anni, prelevato dal Rostov. Un’operazione, scrive Primocanale, resa possibile grazie al lavoro del CEO danese Fredberg e dei suoi algoritmi, che hanno individuato il profilo come adatto alle esigenze blucerchiate.

Mercato frenetico, dunque, per la Sampdoria e il ds Andrea Mancini, che – conclude Primocanale – prova a colmare in extremis i limiti emersi nelle prime uscite stagionali.