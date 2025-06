Salernitana retrocessa, Colantuono attacca: «Questo playout è stato ridicolo»

All’indomani della retrocessione ufficiale in Serie C, in casa Salernitana continuano a far discutere le circostanze che hanno portato al drammatico epilogo del playout contro la Sampdoria. A parlare è Stefano Colantuono, uno dei quattro allenatori che si sono avvicendati sulla panchina granata nell’ultima tormentata stagione.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Colantuono ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione, puntando il dito sull’intera gestione della sfida salvezza:

«La tifoseria della Salernitana è una delle più corrette che abbia mai visto. È chiaro che ieri non è giustificabile nulla, ma è un discorso portato all’esasperazione».

Poi, parole di rispetto verso l’avversario, ma con una dura critica al sistema:

«La Sampdoria è una delle squadre più simpatiche che ci siano, però è chiaro che le modalità che hanno portato a questo playout sono state ridicole. È successo qualcosa che non doveva accadere».

Infine, un messaggio che prova a contestualizzare anche la reazione del pubblico dell’Arechi, culminata con gli episodi che hanno portato alla sospensione e alla sconfitta a tavolino:

«La tifoseria ha esagerato, ma bisognerebbe chiedersi cosa era successo prima. Il playout e quanto successo prima è stato gestito in maniera sbagliata».

Parole che alimentano il dibattito su una delle pagine più amare della recente storia granata, mentre la società è già al lavoro per programmare la ripartenza.