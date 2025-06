TMW: “Primi sondaggi dalla Serie A per Esposito dello Spezia: ci pensa l’Hellas Verona”

Salvatore Esposito si prepara a lasciare lo Spezia in questa sessione di mercato. Dopo una stagione di alto livello in Serie B, chiusa da protagonista con gol, assist e leadership in mezzo al campo, il regista classe 2000 è finito nel mirino di diversi club. Su di lui si è registrato anche l’interesse del Palermo.

Ora, però, arriva un sondaggio anche dalla Serie A: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’Hellas Verona ha chiesto informazioni concrete per avviare una possibile trattativa. Il club scaligero si è informato sui parametri economici richiesti dallo Spezia, pronto a sedersi al tavolo solo per offerte attorno ai 5 milioni di euro più bonus.

Il direttore sportivo ligure Stefano Melissano, nei giorni scorsi, aveva chiarito la posizione del club:

«L’offerta del Besiktas per Salvatore Esposito risale allo scorso gennaio, quando, assieme al calciatore, si era deciso di proseguire insieme. In questo momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta da parte del Besiktas».

La valutazione resta elevata: sei milioni di euro, la cifra a cui lo Spezia è disposto a rinunciare a uno dei suoi gioielli. Esposito, il più esperto dei tre fratelli, è pronto al salto di categoria, con diversi club alla finestra. Tra questi anche il Palermo, che resta vigile nel caso in cui le condizioni della trattativa possano evolversi.