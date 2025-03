Il Palermo è tornato alla vittoria espugnando, sul campo dell’Arechi, la Salernitana di Breda per 1-2. Protagonista assoluto del match il capitano Matteo Brunori, che con un gol da cineteca ed un assist ha permesso ai rosanero di portare a casa i tre punti: grazie alla sua prestazione è stato eletto Player of the Match dai tifosi tramite l’app ufficiale del club, ottenendo il maggior numero di voti.

