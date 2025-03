Salernitana, Breda: «Il Palermo, dopo il Sassuolo, ha l’organico più forte del campionato»

Vigilia di grande attesa a Salerno per la sfida di domani contro il Palermo, in programma alle ore 17.15 all’Arechi. A presentare il match è stato il tecnico granata Roberto Breda, intervenuto in conferenza stampa per analizzare un confronto delicato, che arriva in un momento cruciale per la stagione della Salernitana.

«Il Palermo, dopo il Sassuolo, ha l’organico più forte del campionato – ha esordito Breda – ed è stato costruito per ottenere qualcosa di importante. Ma non possiamo permetterci di guardare troppo avanti. Mancano otto partite, è vero, ma per noi adesso esiste solo il Palermo. Dobbiamo affrontare ogni gara con l’obiettivo di fare punti, senza pensare troppo ai calcoli o agli incroci di classifica. In Serie B nulla è scontato, e lo sappiamo bene».

I riflettori sono puntati sull’attacco granata, che continua a faticare nel trovare la via del gol. Ma il tecnico non si nasconde e guarda alle ultime prestazioni con lucidità: «È vero che i numeri parlano chiaro, ma in diverse partite – anche contro il Bari – abbiamo creato più occasioni dei nostri avversari. Questo significa che la squadra ha margini di crescita. Dobbiamo migliorare sotto porta, ma senza perdere equilibrio. È il momento di essere concreti e pericolosi, perché da adesso in poi ogni punto può fare la differenza».