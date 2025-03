Salernitana, Breda: «Mi aspetto un Palermo rabbioso e pronto a mettere in campo le proprie qualità»

Alla vigilia della sfida contro il Palermo, Roberto Breda ha fatto il punto anche su infortunati, rientri e possibili scelte tattiche, senza nascondere il peso emotivo e tecnico che una gara come quella dell’Arechi porta con sé.

Sul fronte infortuni, il tecnico granata ha rassicurato circa le condizioni di Lochoshvili: «Si è allenato sia ieri che oggi. Era solo una botta, sarà regolarmente a disposizione». E non è mancata una riflessione sul rientro dai ritiri delle Nazionali: «Wlodarczyk ha trovato il gol con la sua selezione e ho chiesto di visionare la partita. Lo convocherò, ha entusiasmo e voglia di dare una mano. Sicuramente deve lavorare ancora, ma segnare con la maglia della Nazionale può rappresentare un bel messaggio».

Breda ha poi toccato il tema del possibile cambio modulo, anche in funzione delle condizioni meteo: «Il terreno dell’Arechi è uno spettacolo, ha uno dei migliori fondi del campionato. Ma certo, nella scelta della formazione bisogna tener conto anche delle caratteristiche dell’avversario. Potremmo partire con un sistema di gioco e cambiare in corsa: ciò che conta davvero è avere le idee chiare su come raggiungere il nostro obiettivo. Non basta mettere un attaccante in più per essere offensivi, bisogna creare pericoli con equilibrio. Vogliamo fare una grande prestazione, anche per dedicarla a Celeste».

Infine, un commento sul momento del Palermo, reduce da una sconfitta beffarda prima della sosta: «Non mi aspetto una squadra morta o in difficoltà, ma rabbiosa e pronta a mettere in campo le proprie qualità che sono molto importanti. E’ vero che hanno perso l’ultima partita prima della sosta, ma al 70′ erano avanti per 2-0: siamo consapevoli che avranno grande voglia di rivalsa, è un avversario da rispettare. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, pronti a fare una grande gara».