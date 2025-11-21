Sabatini e Cassano ricordano la corsa Champions tra Palermo e Samp: «Eravate fortissimi»

Un botta e risposta genuino, divertente e pieno di nostalgia. Così si è trasformato il momento in cui Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Palermo, è stato ospite della trasmissione “Viva El Futbol” insieme ad Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Un dialogo che ha riportato indietro gli appassionati al campionato 2009/2010, quello della clamorosa corsa Champions tra Palermo e Sampdoria.

Tutto nasce dalla memoria prodigiosa di Antonio Cassano, che si mette a recitare a voce la formazione rosanero di Delio Rossi:

«Mi ricordo la vostra squadra: Sirigu, Cassani a destra, Balzaretti a sinistra, Bovo e Kjær centrali…».

Sabatini, stupito e divertito, lo interrompe:

«Tu sei un fenomeno, non puoi ricordarti una formazione così».

L’ex ds rosanero conferma senza esitazioni la qualità di quel gruppo:

«Eravamo forti, Antonio, eravamo forti. Con Cavani e Pastore dietro, Liverani a centrocampo, Nocerino e Migliaccio.

Molto forti. Non si combatte per la Champions se sei scarso».

Poi, con la sua consueta sincerità, Sabatini scherza sulla delusione sportiva di quell’anno:

«Però voi (la Sampdoria, ndr) mi avete fatto incazzare, perché avete fatto un punto in più (2ndr)».

Una battuta che riporta alla corsa finale: il Palermo chiuse con 65 punti, la Sampdoria con 67, conquistando il quarto posto valido per i preliminari di Champions League. Un finale ancora vivido nella memoria dei tifosi rosanero, che videro sfumare un traguardo storico per una manciata di dettagli.

Il siparietto, rilanciato dalla pagina VivaElFutbolOfficial, ha fatto il giro dei social per la spontaneità del racconto e il rispetto reciproco tra i protagonisti. Una parentesi che ha riportato a galla uno dei momenti più alti della storia recente del Palermo, ricordato con affetto e anche con quel pizzico di ironia che solo i grandi del calcio sanno concedersi.