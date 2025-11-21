Castori: «Identità chiara e condizione ritrovata. Modena forte, ma ce la giochiamo»

Novembre 21, 2025

Alla vigilia della sfida contro il Modena, in programma domenica, Fabrizio Castori ha analizzato in conferenza stampa lo stato del suo Südtirol e le insidie della gara.

«Due settimane di lavoro importante, condizione preservata»

«La squadra ha lavorato come sempre con molto impegno e grande applicazione» – ha spiegato Castori – «abbiamo cercato di tenere alto il livello della condizione atletica. Quando non si gioca c’è sempre il rischio di perdere qualcosa, ma abbiamo fatto due buone settimane».

Situazione infortunati: «Italeng out, Pecorino in dubbio»

Il tecnico ha fatto il punto sui disponibili:
«Italeng non ci sarà, il suo infortunio non è ancora smaltito. Pecorino è in dubbio: vedremo se riusciremo a recuperarlo, aspettiamo domani. Oggi è prematuro fare discorsi definitivi».

«Modena forte e ben costruito, ma abbiamo la nostra identità»

Castori ha riconosciuto il valore dell’avversario:
«Affrontiamo una squadra molto forte, costruita bene da Catellani e allenata benissimo da Sottil. È una piazza importante, con fame di calcio: gli ingredienti per rendere la gara difficile ci sono tutti».

Nonostante ciò, grande fiducia nei suoi:
«Noi abbiamo recuperato la nostra migliore condizione, a prescindere dalle disponibilità della rosa. Siamo in grado di giocarci la gara nel miglior modo possibile: abbiamo un’identità precisa che non snatureremo di sicuro, questa è la nostra forza».

«Assenze non decisive: penseremo a una gara alla volta»

«Le assenze non comprometteranno nulla: faremo la partita giusta per noi, poi vedremo il risultato» – ha proseguito Castori.
«Non dobbiamo fasciarci la testa prima. Affrontiamo una squadra alla volta. L’importante è aver recuperato la migliore condizione».

