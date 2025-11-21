Castori: «Identità chiara e condizione ritrovata. Modena forte, ma ce la giochiamo»

Alla vigilia della sfida contro il Modena, in programma domenica, Fabrizio Castori ha analizzato in conferenza stampa lo stato del suo Südtirol e le insidie della gara.

«Due settimane di lavoro importante, condizione preservata»

«La squadra ha lavorato come sempre con molto impegno e grande applicazione» – ha spiegato Castori – «abbiamo cercato di tenere alto il livello della condizione atletica. Quando non si gioca c’è sempre il rischio di perdere qualcosa, ma abbiamo fatto due buone settimane».

Situazione infortunati: «Italeng out, Pecorino in dubbio»

Il tecnico ha fatto il punto sui disponibili:

«Italeng non ci sarà, il suo infortunio non è ancora smaltito. Pecorino è in dubbio: vedremo se riusciremo a recuperarlo, aspettiamo domani. Oggi è prematuro fare discorsi definitivi».

«Modena forte e ben costruito, ma abbiamo la nostra identità»

Castori ha riconosciuto il valore dell’avversario:

«Affrontiamo una squadra molto forte, costruita bene da Catellani e allenata benissimo da Sottil. È una piazza importante, con fame di calcio: gli ingredienti per rendere la gara difficile ci sono tutti».

Nonostante ciò, grande fiducia nei suoi:

«Noi abbiamo recuperato la nostra migliore condizione, a prescindere dalle disponibilità della rosa. Siamo in grado di giocarci la gara nel miglior modo possibile: abbiamo un’identità precisa che non snatureremo di sicuro, questa è la nostra forza».

«Assenze non decisive: penseremo a una gara alla volta»

«Le assenze non comprometteranno nulla: faremo la partita giusta per noi, poi vedremo il risultato» – ha proseguito Castori.

«Non dobbiamo fasciarci la testa prima. Affrontiamo una squadra alla volta. L’importante è aver recuperato la migliore condizione».