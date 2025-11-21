Jessica Schillaci presenta al Barbera il libro in memoria di Totò
Jessica Schillaci, figlia di Totò Schillaci, ha recentemente scritto un libro dedicato alla memoria del padre, intitolato Solo io posso scrivere di te. Il volume raccoglie i ricordi di un “papà campione”, un omaggio affettuoso a un uomo che ha segnato la storia del calcio italiano.
La presentazione ufficiale del libro si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 17:00 presso la sala stampa dello stadio Renzo Barbera, a Palermo. Durante l’evento, Jessica Schillaci condividerà con il pubblico dettagli e aneddoti sulla sua esperienza di figlia di un campione e sull’emozionante processo di scrittura che ha portato alla realizzazione di questo libro intimo e significativo.