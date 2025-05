Repubblica: “Rosanero, Dionisi verso l’addio. Gilardino o Inzaghi per il futuro”

Come riporta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il Palermo prova a voltare pagina dopo la delusione per la precoce uscita dai playoff. La frustrazione è evidente tanto tra i tifosi quanto nelle stanze dei vertici dirigenziali, ma è proprio da questi ultimi che dovranno arrivare le decisioni in grado di cambiare il volto della prossima stagione.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la guida tecnica: l’esperienza di Alessio Dionisi, pur avendo ancora due anni di contratto, è di fatto giunta al capolinea. Il rendimento stagionale è stato giudicato inferiore alle aspettative, e la mancata crescita della squadra ne ha compromesso la conferma.

Carlo Osti verso la conferma

Prima però di scegliere il nuovo allenatore, come sottolinea Tripi su la Repubblica Palermo, bisognerà risolvere la questione relativa al direttore sportivo. Carlo Osti, che ha preso il posto di Morgan De Sanctis (ancora sotto contratto), è in scadenza, ma la sensazione è che verrà confermato. L’amministratore delegato Giovanni Gardini, indicato dal consigliere del City Football Group Alberto Galassi come riferimento principale del progetto rosanero, ha già avviato i ragionamenti insieme a Osti e agli uomini mercato del club.

Pippo Inzaghi e Alberto Gilardino in pole

Quanto al nome del futuro allenatore, Pippo Inzaghi è tra i profili più attenzionati. Reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa, l’ex attaccante valuterebbe con attenzione la proposta del Palermo, ma vorrebbe prima misurarsi nella massima serie. Tuttavia, secondo la Repubblica Palermo, qualora non ricevesse adeguate garanzie tecniche dalla sua attuale società, la sfida rosanero potrebbe diventare molto allettante.

Più agevole sembra invece la pista che porta ad Alberto Gilardino, ancora sotto contratto con il Genoa. Il suo profilo, giovane e con un’impostazione di gioco apprezzata, coincide con l’identikit tracciato dal Palermo. Gilardino ha inoltre un legame positivo con la città, dove nel 2015/2016 contribuì con 10 reti alla salvezza in Serie A.

Altri nomi sul taccuino: Pecchia, Possanzini e Nicola

Il casting per la panchina rosanero, spiega ancora Valerio Tripi, comprende anche altri profili: Fabio Pecchia, recentemente esonerato dal Parma nonostante un contratto in vigore fino al 2027; Davide Possanzini, tecnico rivelazione del Mantova, che piace anche a Bari e Sampdoria; e Davide Nicola, salvatore della patria a Cagliari, ma in attesa di chiarimenti sul suo futuro con il club sardo.

Il Palermo ha dunque iniziato a costruire il nuovo corso. Con la panchina da assegnare e la direzione tecnica da confermare, la parola d’ordine è ripartire con ambizione e coerenza, per restituire fiducia a una piazza che ora aspetta segnali forti.