Repubblica: “Pohjanpalo, acquisto che fa la differenza. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Il Palermo reagisce con personalità allo shock iniziale, ma non riesce a portare a casa i tre punti. Come sottolinea Massimo Norrito per Repubblica Palermo, il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria lascia più di un rimpianto: la squadra di Dionisi ha avuto il merito di rimettere in piedi la gara dopo l’errore di Audero che ha spalancato la strada a Coda, ma la superiorità numerica per oltre mezz’ora non è bastata per trovare il colpo vincente. Il gol del solito Pohjanpalo – il quarto consecutivo – evita la sconfitta e conferma il buon momento di forma dei rosanero.

Le pagelle di Sampdoria-Palermo

Audero 4 – Difficile spiegare l’errore che regala il vantaggio alla Sampdoria. Ancora più difficile perché nelle precedenti partite era stato un baluardo. Sbaglia e fatica a riprendersi.

Baniya 6,5 – Una delle sue migliori prestazioni in rosanero. Attento su Coda, si fa vedere anche in avanti, sfiorando il gol in un paio di occasioni.

Blin 6 – Adattato a un ruolo non suo, dopo qualche difficoltà iniziale prende le misure e nella ripresa rischia pochissimo.

Magnani 6,5 – Solido in difesa, è anche tra i più pericolosi in attacco. Si propone spesso, cercando la rete su azioni da fermo.

Pierozzi 6 – Spinge molto sulla fascia destra, alternandosi con Verre. Unico neo, l’ammonizione che gli farà saltare la prossima gara contro la Cremonese.

Dal 34’ st Segre sv

Ranocchia 6,5 – Un piacere vederlo giocare. Usa entrambi i piedi con naturalezza e gioca spesso in verticale, dando qualità alla manovra.

Gomes 7 – L’uomo ovunque del Palermo. È in attacco a seminare il panico, a centrocampo a fare da diga, in difesa a salvare conclusioni pericolose.

Di Francesco 6,5 – Si conferma su ottimi livelli dopo la gara col Brescia. È una spina nel fianco della Samp fino all’espulsione di Akinsanmiro, provocata proprio da una sua progressione.

Verre 6,5 – Torna a Marassi da protagonista, dando energia alla trequarti e qualità alla manovra offensiva.

Dal 28’ st Le Douaron 6 – Entra nel finale e prova a dare il suo contributo nel forcing.

Brunori 6,5 – Da vero capitano guida la reazione del Palermo. Sfiora il gol e lotta fino all’ultimo minuto.

Pohjanpalo 7 – Quarto gol consecutivo e la sensazione che possa sempre essere decisivo. Un acquisto che fa la differenza.

Con questo punto, il Palermo allunga la serie positiva e conferma i progressi visti nelle ultime settimane, ma il mancato successo lascia qualche rimpianto. Ora testa alla sfida di venerdì contro la Cremonese.