Repubblica Palermo: “Mondello, ricorso Italo-Belga contro i bandi: rischio spiaggia libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
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Nuovo capitolo nella lunga battaglia su Mondello. Come racconta Tullio Filippone su la Repubblica Palermo, la società Italo-Belga ha impugnato i bandi regionali per l’assegnazione dei 13 lotti di spiaggia, aprendo un nuovo fronte legale che potrebbe cambiare il futuro del litorale.

Tullio Filippone, su la Repubblica Palermo, spiega che gli avvocati della società hanno presentato ricorso al Tar contro gli avvisi dell’assessorato Territorio e Ambiente, contestando le concessioni brevi previste per l’estate e l’autunno.


IL RICORSO E LE SCADENZE

Secondo quanto riportato da Tullio Filippone su la Repubblica Palermo, il tribunale amministrativo dovrà esprimersi prima del 30 aprile, data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli imprenditori interessati.

Una decisione cruciale:

se il Tar sospendesse i bandi, Mondello resterebbe senza concessioni private
con la conseguenza di una spiaggia totalmente libera, almeno temporaneamente

UNA BATTAGLIA A PIÙ LIVELLI

Tullio Filippone, su la Repubblica Palermo, evidenzia come il contenzioso non si esaurisca qui: dopo il rigetto del primo ricorso, la società si prepara anche al passaggio al Cga.

Nel frattempo, anche alcuni imprenditori starebbero valutando azioni legali contro i bandi, in particolare per il requisito dei tre anni di esperienza, ritenuto penalizzante per nuovi operatori.

I BANDI DELLA REGIONE

Nonostante i ricorsi, come sottolinea Tullio Filippone su la Repubblica Palermo, la Regione prosegue con il piano:

5 milioni per servizi (docce, aree fitness, spazi bambini)
1 milione per pulizia e decoro
800mila euro per i bagnini
un ulteriore bando per l’accessibilità

Un investimento complessivo per rilanciare le spiagge siciliane.

IL RUOLO DEL COMUNE

Come riportato da Tullio Filippone su la Repubblica Palermo, il Comune di Palermo si prepara a gestire direttamente il litorale almeno fino al 1° giugno.

Tre gli scenari possibili:

nuovi concessionari tramite i bandi
ritorno dell’Italo-Belga in caso di vittoria al Cga
spiaggia completamente libera

UNO SNODO DECISIVO

Il destino di Mondello resta sospeso tra tribunali e bandi.

Come racconta Tullio Filippone su la Repubblica Palermo, le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro della spiaggia più iconica di Palermo.

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