Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen senza lesioni ma resta in dubbio per Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (100)

Il Palermo prepara la sfida decisiva contro il Frosinone con una notizia a metà tra sollievo e cautela. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Jesse Joronen non ha riportato lesioni muscolari, ma la sua presenza allo “Stirpe” resta ancora in forte dubbio.

Secondo quanto raccontato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, gli esami strumentali hanno escluso problemi gravi: si tratta di un semplice indurimento all’adduttore della coscia destra. Una diagnosi che lascia aperto uno spiraglio, ma che non consente ancora certezze sull’impiego del portiere finlandese.


Il Palermo, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sta lavorando per provare a recuperarlo in extremis, monitorando quotidianamente le sue condizioni. Tuttavia, in caso di forfait, è già pronto Gomis, entrato nella ripresa contro l’Avellino.

Non solo campo, però. Sempre secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, cresce anche l’attesa sugli spalti: lato Frosinone si va verso il sold-out, con i tifosi di casa che hanno preso d’assalto i botteghini.

Situazione diversa per il settore ospiti. Il divieto di vendita ai residenti in Sicilia ha inevitabilmente frenato l’afflusso, anche se resta ancora disponibilità di biglietti. Una limitazione che pesa, ma che non cancella la speranza rosanero di avere comunque un sostegno, seppur ridotto.

La sfida dello “Stirpe” si conferma così decisiva sotto ogni aspetto: tecnico, mentale e ambientale. E molto passerà anche dalle condizioni del numero uno rosanero.

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