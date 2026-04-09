Giornale di Sicilia: “Palermo, a Frosinone serve la partita perfetta”

Il Palermo si prepara alla sfida più delicata della stagione con un’unica certezza: servirà una prestazione impeccabile. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il confronto con il Frosinone rappresenta un vero spartiacque nella corsa alla Serie A.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il big match dello “Stirpe” mette di fronte due filosofie opposte ma complementari: da un lato il super attacco dei ciociari, dall’altro la miglior difesa del campionato guidata da Inzaghi. Una sfida nella sfida che potrebbe decidersi sui dettagli.





I numeri raccontano molto: 64 gol segnati dal Frosinone contro i 27 subiti dal Palermo. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è il confronto tra quantità offensiva e solidità difensiva, ma anche tra due squadre costruite con logiche precise dai rispettivi allenatori.

Uno degli snodi principali sarà sulle fasce. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia il duello tra Ghedjemis e Kvernadze da una parte, Pierozzi e Augello dall’altra: esterni fondamentali sia in fase offensiva che difensiva, chiamati a innescare attaccanti come Raimondo e Pohjanpalo.

I ciociari puntano molto sugli esterni a piede invertito, protagonisti di una produzione offensiva importante, mentre il Palermo si affida all’equilibrio e alla capacità di coprire entrambe le fasi. Un confronto che potrebbe indirizzare l’intera gara.

Altro duello chiave sarà in mezzo al campo. Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il confronto tra Calò e Palumbo accende ulteriormente la sfida: il primo regista dei ritmi del Frosinone, il secondo uomo assist e sempre più centrale nel gioco rosanero.

Il Palermo arriva con la consapevolezza della propria crescita, ma anche con un tabù da sfatare negli scontri diretti. Per questo, come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, servirà davvero la partita perfetta per provare a riaprire la corsa alla promozione diretta.