Giornale di Sicilia: “Palermo, svolta globale: in Australia sfida alla Juventus con le big di Serie A”

Il Palermo guarda oltre i confini europei e si proietta su un palcoscenico internazionale. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per la prima volta nella sua storia il club rosanero vivrà una fase della preparazione estiva fuori dall’Europa, scegliendo l’Australia come tappa chiave della pre-season 2026/27.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non si tratta di una semplice tournée, ma di un passaggio simbolico e strategico nel percorso di crescita del club. L’evento “Calcio Italiano”, in programma ad agosto a Perth, vedrà la partecipazione di alcune delle principali realtà del calcio italiano: Inter, Juventus, Milan e Palermo.





Tra gli appuntamenti più attesi, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, spicca la sfida tra Palermo e Juventus, fissata per l’11 agosto all’Optus Stadium. Un test di altissimo livello che rappresenterà un banco di prova importante per la squadra rosanero.

Il progetto si inserisce nella strategia di internazionalizzazione del club. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come il percorso sia già iniziato negli ultimi anni, tra presentazioni internazionali delle maglie e amichevoli contro club inglesi come Nottingham Forest e Leicester.

Determinante anche il ruolo del City Football Group, che permette al Palermo di sviluppare iniziative globali mantenendo forte la propria identità. L’amministratore delegato Gardini ha sottolineato come questa opportunità rappresenti un ulteriore passo avanti nella crescita del club e nel rafforzamento del legame con la comunità rosanero nel mondo.

Il torneo australiano offrirà anche altri big match, tra cui il derby tra Inter e Milan e la sfida tra Juventus e Inter, trasformando Perth in una vera vetrina del calcio italiano.

Come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha ormai intrapreso un percorso chiaro: crescere, espandersi e conquistare spazio anche a livello internazionale.