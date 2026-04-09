Giornale di Sicilia: “Palermo respira: Vivicittà chiude il traffico e rilancia la Favorita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
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Palermo si ferma per ripartire. Come racconta Valentina Bongiovanni sul Giornale di Sicilia, domenica il capoluogo vivrà una giornata diversa dal solito, con meno traffico e più spazio per i cittadini grazie alla 42ª edizione di Vivicittà.

Valentina Bongiovanni, sul Giornale di Sicilia, evidenzia un dato emblematico: i palermitani trascorrono ogni anno circa 98 ore imbottigliati nel traffico, un primato negativo che rende ancora più significativa questa giornata di “respiro”.


FAVORITA PROTAGONISTA

Secondo quanto riportato da Valentina Bongiovanni sul Giornale di Sicilia, sarà il parco della Favorita il cuore dell’evento, con il traffico completamente bloccato dalle 7 fino al termine della manifestazione.

La gara partirà alle 9:30 dallo stadio delle Palme, lungo un percorso di 10 km che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

VIA LIBERTÀ PEDONALE

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, non sarà solo il parco a beneficiare dello stop alle auto: anche via Libertà tornerà pedonale, proseguendo una sperimentazione già avviata nei weekend e nei festivi.

Valentina Bongiovanni riporta le parole dell’assessore Falzone: «Vivicittà è un attimo di calma in una realtà costantemente caotica».

IL NODO TRAFFICO

Nel racconto del Giornale di Sicilia, Valentina Bongiovanni mette in luce anche il problema strutturale della mobilità: traffico, doppie file e comportamenti scorretti continuano a rallentare la città.

Falzone sottolinea: «Il contrasto alla doppia fila è una priorità».

EVENTO NAZIONALE

Vivicittà non sarà solo un evento locale. Come evidenzia Valentina Bongiovanni sul Giornale di Sicilia, la manifestazione sarà trasmessa in diretta su Radio 1 Rai e coinvolgerà 40 città italiane.

Un’iniziativa che punta su inclusione e sport accessibile.

OBIETTIVO: UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE

Secondo il Giornale di Sicilia, l’obiettivo è chiaro: sensibilizzare i cittadini a un uso più sostenibile della città, tra mobilità dolce e valorizzazione degli spazi verdi.

Un giorno senza traffico per immaginare una Palermo diversa.

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