Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo. Domani è in ballo la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (65) inzaghi

È molto più di una partita. Frosinone-Palermo rappresenta uno snodo decisivo nella corsa alla promozione diretta. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, lo scontro dello “Stirpe” può indirizzare in maniera concreta il destino delle due squadre.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Frosinone di Alvini ha l’occasione di consolidare il secondo posto in classifica, mentre il Palermo di Inzaghi è obbligato a vincere per restare agganciato al treno della Serie A. Una sfida ad alta tensione, alimentata anche da numeri importanti: 43 punti nelle ultime 20 gare per i ciociari, 44 per i rosanero.


Il momento delle due squadre è positivo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Frosinone arrivi da tre vittorie consecutive, mentre il Palermo ha conquistato quattro successi nelle ultime sei partite, confermando una crescita costante nel finale di stagione.

Sul fronte formazione, non mancano i dubbi. La Gazzetta dello Sport segnala Ghedjemis in dubbio per il Frosinone, con Corrado indisponibile e il ritorno di Koutsoupias. In casa Palermo, invece, restano sotto osservazione le condizioni di Joronen e Corona.

Anche sugli spalti si preannuncia una grande battaglia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo “Stirpe” viaggia verso il tutto esaurito: curve già piene e pochi biglietti ancora disponibili nelle tribune.

Peserà invece l’assenza del tifo organizzato rosanero. La Gazzetta dello Sport ricorda il divieto di trasferta per i residenti in Sicilia, con circa 150 tifosi provenienti da altre regioni pronti comunque a sostenere la squadra.

Una rivalità riaccesa dai ricordi della finale playoff del 2018 e che ora torna protagonista in una sfida che vale una stagione.

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