Repubblica: “Palermo, rotta Australia: sfida alla Juve per la consacrazione globale”

Il Palermo guarda lontano, molto lontano. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il futuro rosanero passa anche da un viaggio di oltre quindicimila chilometri, direzione Australia.

Non una semplice tournée, ma un segnale chiaro di crescita e ambizione. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la partecipazione al “Western Australia International Cup” rappresenta una vera investitura internazionale: il Palermo sfiderà la Juventus l’11 agosto a Perth, in un contesto che vedrà protagoniste anche Inter e Milan.





Un palcoscenico globale che certifica il salto di qualità del club. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il tempo della ricostruzione è ormai alle spalle: il Palermo punta a entrare stabilmente tra le realtà di primo piano, soprattutto in caso di esito positivo del campionato di Serie B.

La scelta di Perth non è casuale. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la città australiana è una delle più legate alla comunità siciliana all’estero, pronta ad accogliere migliaia di tifosi per un evento che si preannuncia spettacolare. L’Optus Stadium ospiterà tre sfide di alto livello, trasformandosi in una vetrina internazionale per il calcio italiano.

Sarà anche un banco di prova per Inzaghi. Il confronto con una big come la Juventus servirà a testare condizione fisica e mentalità della squadra, in vista di una stagione che potrebbe segnare definitivamente il ritorno del Palermo nel calcio che conta.

Il programma prevede anche il derby tra Inter e Milan e un altro incrocio tra nerazzurri e bianconeri, in un torneo che porterà una “mini Serie A” dall’altra parte del mondo.

Come rimarca Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo ha già ricevuto il suo invito al tavolo delle grandi. Ora, però, resta da conquistare definitivamente quel posto sul campo.