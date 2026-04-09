Repubblica: “Palermo, Pintagro risponde alla Ciociaria: «Non solo Mattarella, abbiamo millenni di storia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (12)

Il big match tra Frosinone e Palermo si gioca anche fuori dal campo. Con toni ironici e pungenti, Mario Pintagro su Repubblica Palermo commenta il clima della vigilia, nato dalle parole del consigliere provinciale di Frosinone Luigi Vacana.

Secondo Mario Pintagro su Repubblica Palermo, ha fatto discutere il post social di Vacana, che ha rivendicato la grandezza della Ciociaria, contrapponendola alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella al “Barbera”: «Se loro portano il capo dello Stato, noi portiamo millenni di storia».


Una dichiarazione che, come sottolinea Mario Pintagro su Repubblica Palermo, richiama toni celebrativi quasi d’altri tempi, con l’elenco di grandi personalità nate in Ciociaria, da De Sica a Mastroianni fino a Morricone.

La replica, però, arriva sullo stesso piano, ma con sarcasmo. Mario Pintagro su Repubblica Palermo costruisce una sorta di “formazione ideale” palermitana fatta di storia, cultura e simboli: da Federico II a Cagliostro, fino a Santa Rosalia tra i pali.

Un gioco retorico che diventa anche occasione per rievocare episodi del passato, come la finale playoff del 2018 e i famosi palloni lanciati in campo, rimasti nella memoria collettiva del calcio italiano.

Nel racconto di Mario Pintagro su Repubblica Palermo, emerge un messaggio chiaro: la sfida tra Frosinone e Palermo non è solo sportiva, ma anche identitaria, tra due territori che rivendicano orgoglio e appartenenza.

E sul tema Mattarella, la chiusura è netta: il Presidente non è un simbolo da esibire, ma un tifoso che vive il Palermo con naturalezza, come qualsiasi altro appassionato.

Ironia, storia e rivalità: ingredienti perfetti per una partita che va ben oltre il campo.

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