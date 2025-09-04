Repubblica: “Palermo, caccia al portiere”

Il Palermo è costretto a tornare sul mercato. Dopo appena due giornate di campionato, l’emergenza portieri ha messo in difficoltà la squadra. Come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, gli infortuni di Gomis e Bardi, entrambi ai box per circa tre mesi, hanno lasciato tra i pali il solo Joronen, oltre al giovane Balaguss della Primavera.

Situazione che ricorda quanto accaduto lo scorso anno con l’arrivo di Audero per sostituire Gomis. Stavolta, spiega ancora il Corriere di Geraci su Repubblica Palermo, il ds Carlo Osti sta valutando diverse opzioni tra svincolati e mercato estero. Il nome più suggestivo è quello di Luigi Sepe, 34 anni, cresciuto nel Napoli e con esperienze importanti tra Parma, Salernitana e Lazio, oggi libero dopo la retrocessione e la rescissione con i campani.

Non solo Sepe. Nel mirino ci sono anche Michele Avella, classe 2000, reduce dall’esperienza al Brescia, Eugenio Lamanna, 36 anni, con 165 presenze in B, Richard Marcone, 32 anni, svincolato dal Parma, e Filippo Perucchini, 33 anni, cresciuto nel Milan con diverse esperienze in prestito. Escluso invece Matteo Pisseri, che ha già firmato con il Frosinone.

Come sottolineato da Geraci su Repubblica Palermo, oltre al nodo portieri resta il problema della difesa. L’addio di Magnani, passato alla Reggiana per motivi familiari, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Prima però sarà necessaria la cessione di Verre, con contatti in corso con la Grecia: solo allora i rosanero potranno affondare il colpo per Bartosz Bereszyński, 33 anni, esterno polacco ex Sampdoria che conosce bene Osti.