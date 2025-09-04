Vado in Arabia, lì il mercato non è finito | Milan, l’attaccante ora è libero di partire

La punta saluta l’Europa ed è pronta a ripartire dal campionato arabo. Per lui pronto un contratto multimilionario.

Con la nomina di Igli Tare a direttore sportivo, il Milan ha avviato una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo per la stagione 2025/2026. L’obiettivo principale era quello di migliorare il livello tecnico e competitivo della rosa, puntando su un mix di esperienza e giovani promesse.

Il centrocampo ha visto i cambiamenti più significativi. A fronte di cessioni importanti, come quella di Tijjani Reijnders al Manchester City per circa 65 milioni di euro, sono stati confermati giocatori chiave come Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. La posizione di Yunus Musah rimane incerta, con un futuro ancora da definire.

Tra i nuovi acquisti, il colpo più mediatico è stato l’arrivo a parametro zero del 39enne Luka Modrić, che porterà classe ed esperienza di altissimo livello. Con lui sono arrivati anche giovani talenti: il promettente Ardon Jashari dal Club Bruges per 36 milioni di euro, e Samuele Ricci, prelevato dal Torino per 23 milioni, che rinforzano ulteriormente la mediana rossonera.

Il Milan non si è concentrato solo sul centrocampo, ma ha rinforzato anche gli altri reparti. In difesa, sono arrivati il promettente Koni De Winter dal Genoa e il terzino sinistro Pervis Estupiñán dal Brighton. Per la porta, per fare da vice al titolare Mike Maignan, è stato acquistato Pietro Terracciano dalla Fiorentina.

Le trattative degli ultimi giorni

A complemento dei nuovi innesti, il Milan ha cercato anche un difensore d’esperienza. L’obiettivo principale era Manuel Akanji, roccioso difensore centrale svizzero classe 1995 del Manchester City, noto per la sua fisicità, l’abilità nel marcare e la capacità di impostare il gioco.

Nelle battute finali del mercato, il Milan ha tentato di concretizzare due colpi da sogno per rinforzare la squadra: il centrocampista Adrien Rabiot e l’attaccante Dusan Vlahovic. Entrambi i giocatori sembravano in rotta con i propri club, Marsiglia e Juventus, tanto da alimentare le speranze dei rossoneri.

Boniface saluta l’Europa

Il futuro di Victor Boniface al Bayer Leverkusen è in bilico dopo il fallimento del suo trasferimento al Milan, dovuto a persistenti problemi al ginocchio emersi durante le visite mediche. L’attaccante nigeriano, che in passato ha già subito due rotture del legamento crociato, è tornato in Germani.

Le strade percorribili sono principalmente tre. La prima prevede un prestito a una squadra europea, a patto che si faccia carico dell’ingaggio del giocatore. La seconda è la sua permanenza in rosa, con la speranza che un recupero fisico completo lo renda nuovamente utile. La terza e più probabile è una cessione verso i mercati del Golfo, come quello saudita o qatariota, che rimangono aperti oltre la chiusura delle trattative europee.