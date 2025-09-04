Gazzetta dello Sport: “Palermo, preso il portiere Avella La Sampdoria: «No agli svincolati»”

Il Palermo ha deciso di affidarsi a uno svincolato per coprire l’emergenza portieri dopo gli infortuni di Gomis e Bardi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta è ricaduta su Michele Avella, reduce dall’ultima stagione al Brescia.

Un altro ex Brescia, Flavio Bianchi, è invece destinato a vestire la maglia dell’Empoli. Martedì ha sostenuto le visite mediche, ma l’annuncio ufficiale è stato rinviato perché gli esami non sono stati completati. Si tratta dunque solo di una questione di giorni.

La Gazzetta dello Sport sottolinea anche la posizione della Sampdoria, che nonostante fosse atteso un rinforzo tra i giocatori svincolati, magari in attacco, ha deciso di non intervenire. Il ceo Fredberg ha chiarito: «Abbiamo preso 11 giocatori, molti dei quali affamati. Ora dobbiamo valutare la situazione, ma non vogliamo prendere giocatori solo per il gusto di farlo».

Al momento la rosa guidata da Donati conta una trentina di elementi. Come evidenziato ancora dalla Gazzetta dello Sport, per pensare a nuovi innesti sarebbero state necessarie almeno tre o quattro uscite, motivo per cui la società blucerchiata ha scelto di fermarsi.